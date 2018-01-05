Türkiye’yi ağlatan adamın acı günü!

‘Siyah Pantolon’ hikayesiyle tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğan Alişan Kapaklıkaya’nın kanser tedavisi gören kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız bu hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. ‘Siyah Pantolon’ hikayesiyle tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğan ünlü eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya’nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız kanser hastalığına yenik düşere hayatını kaybetti. Katıldığı bir TV programında anlattığı hikayeyle tüm Türkiyeyi ağlatmıştı. Aynı programda kanser hastası olan kızı için dualar istemişti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kapaklıkaya’nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız dün akşam hayata gözlerini yumdu. Vefat haberini ve cenaze programını Alişan Kapaklıkaya’nın resmi sosyal medya hedabından yapılan açıklamayla duyurdular. Açıklamada, ‘’Alişan Kapaklıkaya ve Hayat Kapaklıkaya’nın kızları, Harum Yıldız’ın eşi Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 4 Ocak 2018 Perşembe günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 5 Ocak Cuma günü Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin Sığırcık Köyü Camii'nde kılınacak Cuma namazı sonrası Sığırcık Köyü mezarlığına defnedilecek. Allah rahmet eylesin’’ şeklinde duyuruldu.