Ünlü bölgede turistleri taşıyan balon düştü! Ölü ve yaralılar var!

Son dakika gelen habere göre, Mısır’ın önemli tarihi merkezlerden Luxor’da, hızını artıran rüzgarın etkisiyle, turistleri taşıyan bir balon düştü ve kazada en az bir kişi hayatını kaybetti.

Son dakika gelen habere göre, Mısır’ın önemli tarihi merkezlerden Luxor’da, hızını artıran rüzgarın etkisiyle, turistleri taşıyan bir balon düştü ve kazada en az bir kişi hayatını kaybetti. Mısır’ın kendine ait gazetesinden alınan bilgilere göre, Luxor güvenlik direktörü Binbaşı Mustafa Salah Eddin yönetimindeki Luxor güvenlik güçlerinin balonunun düştüğüne dair bir sinyal aldı. Güvenlik kaynakları balonun bir hava girdabına yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü arkeolojik kentin batısında yeni çöl yolu yakınlarına düştüğünü aktardı. Mısırlı yetkililerin gazetecilere yaptıkları açıklamaya göre, balonda farklı ülkelerden 20 dolayında turist bulunuyordu. Kazada ölen turistin ABD vatandaşı olduğu belirtildi.