Ünlü dizinin hayranlarına kötü haber!

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür’ün paylaştığı ‘’Fi’’ dizisi devamı olan ‘’Çi’’nin yeni sezon bölümleri yayınlanmaya başladı. 4. Sezon sürmesi beklenen dizinin hayranlarına üzücü bir haber verildi.

Dijital televizyon platformu olan Puhu TV’de yayınlanan Azra Kohen’in çok satan Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan Fi dizisinin ikinci sezonu Çi’nin ardından Kohen bir açıklama yaptı. Yazar Azra Kohen, dizi olarak çekilen normalde 4 sezon sürmesi beklenen Fi, Çi, Pi serisinin 2. Sezonda bitirilmesi kararını aldığını açıkladı.