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Ünlü futbolcuya FETÖ şoku!

Balıkesir’de FETÖ’den görevden alınan müdürler, Gökhan Gönül’e imara açılacak tarlayı 7.5 milyon TL’ye sattı. Bakanlık, bölgeyi planına almadı.

Ünlü futbolcuya FETÖ şoku!

Balıkesir’de FETÖ’den görevden alınan müdürler, Gökhan Gönül’e imara açılacak tarlayı 7.5 milyon TL’ye sattı. Bakanlık, bölgeyi planına almadı.

21 Aralık 2017 Perşembe 11:36
Ünlü futbolcuya FETÖ şoku!

Beşiktaş’ın sağ beki Gökhan Gönül’ün Balıkesir Karesi İlçesi 2. Kayabey Mahallesi 898 ada11 parsel’deki 51 bin 200 metrekarelik tarlanın 25 bin 600 metrekarelik yarı hissesi 2016 yılında milli futbolcuya 7.5 milyona satıldı.

Geçtiğimiz günlerde istifasını veren Ahmet Edip Uğur döneminde Fırıntaş A.Ş. Genel Müdürü olan ve KHK ile görevden alınan Kazım Boztaş’ın o tarlayı ilk o dönemde Balıkesirspor’da oynayan İlhan Eker’e satmak istediği öğrenildi.

Gönül’ün ilgisi üzerine İrfan Sarıgül, ‘Tay Tay Kazım’ lakaplı FETÖ’cü Kazım Boztaş İstanbul’a giderek Gönül’e bir sunum yaptı. Gönül’ün tarlası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Düzeni Planına sokulmadı. Şimdi belediyenin tarlayla ilgili kararı merak konusu oldu.

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