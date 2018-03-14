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Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in hayatı (ALS hastalığı nedir?)

Uzun yıllar boyunca ALS hastalığıyla mücadele eden ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle Quantum fiziği ve kara delikler üzerine çalışmalarıyla bilinen bilim insanı Stephen Hawking kimdir? ALS hastalığı nedir? İşte fotoğraflarla Hawking hakkında merak edilenler....

Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in hayatı (ALS hastalığı nedir?)

Uzun yıllar boyunca ALS hastalığıyla mücadele eden ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle Quantum fiziği ve kara delikler üzerine çalışmalarıyla bilinen bilim insanı Stephen Hawking kimdir? ALS hastalığı nedir? İşte fotoğraflarla Hawking hakkında merak edilenler....

14 Mart 2018 Çarşamba 09:24
Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in hayatı (ALS hastalığı nedir?)

Aile sözcüsü, Albert Einstein'dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilen Stephen Hawking'in, 76 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Einstein ile kıyaslanabilecek bir zekaya sahip olan Hawking, 2010 yılında bir konuşmasında öğrencilik yıllarını anlatırken öğretmenlerinin kendisinin el yazısında ve ödevlerinin düzensizliğinden şikayet ettiğini anlatmıştı. İngiliz fizikçi kendisini "ortalamayı geçemeyen bir öğrenci" olarak tanımlamıştı.

Uzaylıların dünyayı olası işgalini, Kristof Kolomb'un Amerika'ya ilk ayak bastığı ana benzeten Hawking, bu istila karşısında yerlilerin düştüğü duruma düşebileceklerini, bu yüzden kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söylemişti.

2004 yılında New York Times muhabirinin IQ'sunu sorduğu Hawking, "Hiçbir fikrim yok, IQ seviyesiyle övünen insanlar zavallıdır" yanıtını vermişti.

İngiliz fizikçiye kadınlar sorulduğunda alınan cevap ise sadece tek bir kelime: Muamma

2011 yılında Arizona Üniversitesi'nde seks ile bir bilimsel bir buluş sonrası hazzı karşılaştıran Hawking, bu ikisini karşılaştırmasının doğru olmayacağını ama bilimden alınan hazzın orgazmdan daha uzun sürdüğünü söyledi.

"Engelli bir bireyseniz, büyük ihtimalle bu sizin suçunuz değildir fakat insanlardan acıma beklemenin ya da dünyayı suçlamanın bir yararı da yoktur. Olumlu bir tavır takınmalı ve içinde bulunduğunuz durumu en iyiye döndürmeyi bilmelisin. Fiziksel bir engeliniz varsa, bunu psikolojik bir engele dönüştürmeyin. Bana göre, fiziksel engelli biri, kendisine fazla engel teşkil etmeyecek fiziksel aktivitelere yönelmeli. Sanırım, Paralimpik Olimpiyat Oyunları pek ilgimi çekmiyor. Bana söylemesi kolay, çünkü atletizm oldum olası ilgimi çekmemiştir. Diğer yandan bilim, engelli insanlar için çalışabilecekleri uygun bir alan. Çünkü olayın çoğu zihinde bitiyor. Elbette, deneysel çalışmalar biraz problem çıkartabilir ama, teorik düşünmek de oldukça ideal..."

Merhaba. Benim adım Stephen Hawking. Fizikçi, kozmolog ve biraz da hayalperestim. Hareket edemiyor ve bir bilgisayar yardımı ile konuşabiliyor olsam da zihnimde özgürüm! Evrenin büyük sorularını araştıracak kadar özgürüm.                 Örneğin, Hayatın bir anlamı var mı? Var oluşumuzun bir sebebi var mı ? Bu soluk ve değerli dünyamızda? Cevabı bulmak, bizi yaşıyor olmanın ne demek olduğu ile yüzleştirecek. Düşünmek... bir insan olmak, gerçekliğin sınırlarına kadar. Stephen Hawking'in Büyük Tasarımı - HAYATIN ANLAMI                 Biz insanlar meraklı bir türüz. Merak eder, cevaplar ararız. Peki soruların en büyüğüne cevap verebilecek miyiz?  Hayatın bir anlamı var mı? Bunun, felsefik bir soru olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bence, felsefe öldü. Bence anahtar bilimin elindedir. Bilim her şeyi değiştirdi. Sadece etrafımızdaki dünyayı değil kendimizi nasıl gördüğümüzü de. Bu keşiflerin büyüklüğünü görmezden gelmek oldukça zordur. Yazının devamı için tıklayın... ==>https://www.vatandanhaber.com/stephen-hawking-in-buyuk-tasarimi-hayatin-anlami-makale,444.html

 

Stephen Hawking'in Büyük Tasarımı - HAYATIN ANLAMI
Stephen Hawking'in Büyük Tasarımı - HAYATIN ANLAMI
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ALS Hastalığı NedirStephen HawkingStephen Hawking öldümü
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