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Ünlü iş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı Beğendik Mağazaları Sahibi Mehmet Beğendik vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazı Cami Kebir’de kılınarak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Ünlü iş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı Beğendik Mağazaları Sahibi Mehmet Beğendik vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazı Cami Kebir’de kılınarak cenaze namazının ardından defnedilecek.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:58
Ünlü iş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı Beğendik Mağazaları Sahibi Mehmet Beğendik vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazı Cami Kebir’de kılınarak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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