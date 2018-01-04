Ünlü müzisyen hayatını kaybetti!

Yüksek Mimar Ali Ekrem Olguner’in müzisyen oğlu Doğan Olguner, dün gece hayatını kaybetti. Türkiye’nin ünlü sanatçılarına eşlik eden ve ünlü orkestralarda baterist çalan usta müzisyen Doğan Olguner vefat etti. Uzun zamandır rahatsız olan ünlü müzisyenin dün gece hayatını kaybettiğini ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Doğan Olguner’in cenazesi ne zaman kaldırılacak?

Ünlü müzisyen Doğan Olguner’in cenazesi bugün, öğle namazında Bebek Camii’nde kaldırılacak. Ve cenaze sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Heybeliada Perili Köşkün Sahibi

Aynı zamanda Heybeliada Perili Köşk’ün sahibi olan usta müzisyen Doğan Olguner, çok sayıda ünlü isme sahnede eşlik etmişti. Uzun yıllardır kendi mekanında sahne alan Doğan Olguner, her hafta bir ünlü ismi mekanında ağırlıyordu.