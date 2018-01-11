Ünlü profesör uyardı! Sömestr tatili ile başlıyor!

Kar uyarısı yapan Meteoroloji uzmanı Pazar günü gelecek olan soğuk ve karın kuvvetli olmayacağını açıkladı. Kuvvetlenmesi beklenen tarihin 20 Ocak’ta gelecek olan havanın olduğunu açıkladı. Sömestr tatili ile karın başlayacağını açıkladı. ‘’İstanbul’da bugün öğleden sonra yağmur başlar, Pazar akşamı karla karışık yağmur ve kar olur’’ dedi. Prof. Şen, ‘’Pazar günü ve Pazartesi günü Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Marmara Bölgesi’nde Edirne, Kırklareli ve doğusu da dahil. İstanbul’da bugün öğleden sonra yağmur başlayacak. Pazar günü yağmur karla karışık duruma dönecek daha sonra kar olacak. Pazartesi öğleden sonra yağmur devam edecek’’ dedi.

ASIL KAR SÖMESTR TATİLİNDE

Pazar günü başlayacak olan soğuk ve kar yağışlı havanın çok kuvvetli olmayacağını ifade eden Prof. Şen, ‘’20 Ocak’ta gelecek olan sistem daha kuvvetli. 3-4 gün Marmara’da, Karadeniz başta olmak üzere Anadolu’da kar bırakır. Sömestr tatili kar ile başlayacak gibi görünüyor’’ açıklamalarında bulundu.