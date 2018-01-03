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Ünlü spiker o haberi sunmakta güçlük çekti!

Babaları tarafından öldürülen 2 ve 4 yaşlarındaki kızlarının cenazesini Adlı Tıp Kurumuna almaya gelen annenin sözleri ünlü spiker Ece Üner’i haber sunarken isyan ettirdi.

Ünlü spiker o haberi sunmakta güçlük çekti!

Babaları tarafından öldürülen 2 ve 4 yaşlarındaki kızlarının cenazesini Adlı Tıp Kurumuna almaya gelen annenin sözleri ünlü spiker Ece Üner’i haber sunarken isyan ettirdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:56
Ünlü spiker o haberi sunmakta güçlük çekti!

Babaları tarafından öldürülen 2 ve 4 yaşlarındaki kızlarının cenazesini Adlı Tıp Kurumuna almaya gelen annenin sözleri ünlü spiker Ece Üner’i haber sunarken isyan ettirdi. Ünlü sunucu gözyaşlarını tutamadı. Adli Tıp Kurumunun önünde bekleyen acılı anne gazetecilere konuştu. ‘’2 tane çocuğum öldü, emzikleri elimde kaldı. Biri 2 biri 4 yaşındaydı. Kimse sahip çıkmadı. Sığınma evlerinde kaldım çocuklarımı koruyamadım. Sahip çıkamadım çocuklarıma. Büyük kızım çok akıllıydı. Küçük kızım çok tatlıydı. Şimdi hiçbiri yok. Tek başıma kaldım. Kim verecek o çocuklarımın hesabını. Dünden beri yalvarıyorum. Bir kerecik çocuklarımı göremedim. Polise çok yalvardım beni bu adamdan kurtarın diye. Ama kimseye inandıramadım. Şimdi tek başıma kaldım dedi.

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