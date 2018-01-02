Valizden kilolarca uyuşturucu çıktı!

Atatürk Havalimanı’nda Kenya’dan gelen bir yolcunun valizinde 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Polis Havalimanı’na operasyon düzenledi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yurtdışından Türkiye’ye havayoluyla giriş yapacak uyuşturucunun bilgisini aldı. 28 Aralık2tan beri operasyon devam ediyordu. Şüpheli kişiler gözaltın alınıyordu. Narkotik polisleri Kenya’dan gelen 24 yaşındaki A.Ç.’nin 2 valizinde arama yaptı. Aramanın sonucunda 34 kilo Khat bitkisi ele geçirildi. Operasyon sonrasında A.Ç gözaltına alındı.