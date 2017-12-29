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Vatandaş isyan etmişti! O ücret kaldırıldı!

GSM, uydu yayını sunan şirketleri internet faturasını geciktiren vatandaşa açma kapama işleminde ek ücret alınıyordu. Yeni yılında gelmesiyle bu ücret artık vatandaşlardan alınmayacak.

Vatandaş isyan etmişti! O ücret kaldırıldı!

GSM, uydu yayını sunan şirketleri internet faturasını geciktiren vatandaşa açma kapama işleminde ek ücret alınıyordu. Yeni yılında gelmesiyle bu ücret artık vatandaşlardan alınmayacak.

29 Aralık 2017 Cuma 14:13
Vatandaş isyan etmişti! O ücret kaldırıldı!

GSM, uydu yayını sunan şirketleri internet faturasını geciktiren vatandaşa açma kapama işleminde ek ücret alınıyordu. Yeni yılında gelmesiyle bu ücret artık vatandaşlardan alınmayacak.

Hükümet yeni yılla birlikte yaklaşık 78 milyon mobil hat kullanıcısından internet ve uydu yayını ücreti almayacak. Açma kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari 7 gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi durumunda gecikme bedeli alınacak tutarla birlikte kullanıcıya bildirilecek.

Mayıs 2018’de yürürlüğe girecek elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici yönetmeliği ile açma kapama bedelleri konusunda vatandaşın korumaya alındığını bildirdi.

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