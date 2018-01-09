WhatsApp kullanıcılarına müjde!

WhatsApp yeni sürümünü sunarak birçok kullanıcının isteğini gerçekleştirmiş oldu. Bu güncellemede birçok özellik eklenmiş oldu. Sesli aramadan görüntülü aramaya hızlı geçiş özelliği olması kullanıcıların ilgisini şimdiden çekmeye başladı. Daha önce sesli konuşmadan görüntülü konuşmaya geçiş işleminde bazı zorluklar yaşanıyordu. Artık hızlı bir şekilde sesli görüşmeyi kapatmadan görüntülü görüşmeye geçiş sağlanacak. Ayrıca bu geçiş o kadar kolay hale getirildi ki tek bir butona basmak yeterli olacak. Bu ikona basıldığında karşınızdaki kişiye görüşmeyle ilgili bir bildirim gidecek. Kişi kabul ederse kamera aktif olacak ve görüşmeniz kesilmeden görüntülü aramaya geçiş yapılabilecek. Eğer karşımızdaki kişi görüntülü arama talebini kabul etmezse, görüşme hiçbir şekilde kesilmeden sesli aramaya devam edilecek.

Son Güncelleme: 09.01.2018 14:12