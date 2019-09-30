Yaklaştı! 7.6 büyüklüğünde deprem olabilir

BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?

Deutsche Welle Türkçe’den Banu Güven’e demeç veren Prof. Dr. Naci Görür, 4.7 ve 5.8 şiddetindeki son iki depremin İstanbul’un beklediği büyük depremi daha ön tarihe çekmiş olabileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Naci Görür sözlerinde “Şu gerçekle karşı karşıyayız: Bu depremler Büyük Marmara Depremi’ni oluşturacak fayın üzerinde meydana geldi. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Kumburgaz Fay Kolu olarak da bilinen bölümünden, Orta Marmara Çukurluğu ile Çekmece göllerinin açıklarına uzana 75 kilometreklik hattan söz ediyoruz. İlk deprem bu hattın batı ucunda meydana gelince, ‘Bu durum sıkıntılı dedim.' Bir gün sonra da ikinci deprem geldi. Zaten enerji birikmişti, bu depremler gerilimi daha da artırdı. Fay zaten kırıldı kırılacak durumdaydı. Bu depremler, kırılma zamanını öne çekmiş olabilir.” Şeklinde ifadeler kullandı.

7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Ne zaman büyük bir deprem ön görülebilir soruna karşılık fay hattının 1999’dan sonr 30 yıl içinde kırılmasının beklendiğini, deprem periyodunun sonuna yaklaşıldığını, fay hattının iç dinamiklerini etkileyen bu depremlerle büyük depremin daha öne çekilmiş olabileceğini aktardı. Prof.Dr.Naci Görür bu hattın daha önceleri 7.2 şiddetinde bir deprem üreteceğini ön gördüklerini Marmara altındaki fay sisteminin harekete geçmesiyle 7.6 şiddetinde bir deprem bile olabileceğini ifade etti.