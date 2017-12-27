Yarın başlıyordu ama ertelendi!

Taksim’de yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle nostaljik tramvay hizmetleri yaklaşık bir yıldır durdurulmuştu. Nostaljik tramvayın teknik bir aksaklıktan dolayı planlanan tarihte seferlerini başlatamayacağını açıkladı. İstiklal Caddesi’nin simgesi olan nostaljik tramvay altyapı çalışmaları nedeniyle yaklaşık 1 yıldır durdurulmuştu. Yapılan bu altyapı çalışmaları nedeniyle 19 Ocak tarihiyle durdurulmuştu. Yaklaşık bir yıldır hizmeti durdurulan nostaljik tramvayın yarın hizmete girmesi bekleniyordu. Ancak bugün edinilen bir bilgiye göre nostaljik tramvayın teknik bir nedenden dolayı seferlerine başlayamayacağı açıklaması yapıldı.