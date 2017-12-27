banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
112099
ALTIN
157.898
DOLAR
3.8224
STERLİN
5.1245
EURO
4.5530
TSK’dan açıklama geldi! 17 terörist öldürüldü!
TSK'dan açıklama! 17 terörist etkisiz...
Binlerce taşeron işçi bu haberi bekliyordu! Sonunda açıklandı!
Binlerce taşeron işçi bu haberi...
İstanbul alarm altında!
İstanbul alarm altında!
Araç sahiplerine kötü haber!
Araç sahiplerine kötü haber!

Yarın başlıyordu ama ertelendi!

Taksim’de yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle nostaljik tramvay hizmetleri yaklaşık bir yıldır durdurulmuştu.

Yarın başlıyordu ama ertelendi!

Taksim’de yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle nostaljik tramvay hizmetleri yaklaşık bir yıldır durdurulmuştu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:34
Yarın başlıyordu ama ertelendi!

Taksim’de yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle nostaljik tramvay hizmetleri yaklaşık bir yıldır durdurulmuştu. Nostaljik tramvayın teknik bir aksaklıktan dolayı planlanan tarihte seferlerini başlatamayacağını açıkladı. İstiklal Caddesi’nin simgesi olan nostaljik tramvay altyapı çalışmaları nedeniyle yaklaşık 1 yıldır durdurulmuştu. Yapılan bu altyapı çalışmaları nedeniyle 19 Ocak tarihiyle durdurulmuştu. Yaklaşık bir yıldır hizmeti durdurulan nostaljik tramvayın yarın hizmete girmesi bekleniyordu. Ancak bugün edinilen bir bilgiye göre nostaljik tramvayın teknik bir nedenden dolayı seferlerine başlayamayacağı açıklaması yapıldı.

Son Güncelleme: 27.12.2017 14:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS 2017 yerleştirme sonuçları açıklandı!
KPSS 2017 yerleştirme sonuçları açıklandı!
Balıkçının oltasına piyango vurdu!
Balıkçının oltasına piyango vurdu!
ÖSYM'nin sitesine erişim yasağı!
ÖSYM'nin sitesine erişim yasağı!

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim