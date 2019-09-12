Yavaş’tan Çocuk Koruma Evlerindeki Tecavüz Skandalı Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından dün gerçekleştirilen toplantı da, kapatılan çocuk koruma evleriyle alakalı tecavüz iddialarına dair soruyu yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tecavüz iddialarıyla alakalı olarak"Onlar zaten karakola intikal etmiş, adliyeye intikal etmiş hadiseler. Onlarla ilgili raporları Grup Başkanvekillerine gönderiyorum, eski bir hadise" şeklinde konuştu.'Çocuk koruma evinde cinsel istismar' iddiası

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş önderliğinde, gündemde yer alan önergeleri konuşmak üzere dün belediye binasında bir araya geldi. Gerçekleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile AKP'li Murat Köse arasında alevlenen, çocuk koruma evlerinin kapatılmasına ilişkin tartışma ile alakalı olarak Mansur Yavaş'ın, "Söylemek istemiyorum da tecavüz vakası var ortada. Konuşturmayın beni. Gel ben sana belgesini vereyim. Çocukları sen düşünüyorsun da biz mi düşünmüyoruz. Kanuna uymak istiyoruz, sizin çıkarttığınız kanuna" şeklinde aksettiği sözleri gündemde büyük yankı uyandırdı.