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Yer Kapma Kavgası Kanlı Bitti

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapmakta olan metrobüste meydana gelen olayda yer kapma tartışması sonucu 1 kişi bıçaklandı.

Yer Kapma Kavgası Kanlı Bitti

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapmakta olan metrobüste meydana gelen olayda yer kapma tartışması sonucu 1 kişi bıçaklandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:34
Yer Kapma Kavgası Kanlı Bitti

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapmakta olan metrobüste meydana gelen olayda yer kapma tartışması sonucu 1 kişi bıçaklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde 19.00 sularında Esenyurt Saadetdere Durağı'nda yaşandı. Öne sürüldüğü üzere, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferine çıkan metrobüste bulunan yolculardan Ömer Bozyiğit ile kimliği belli olmayan 2 yolcu arasında yer kapma tartışması neticesinde kavga çıktı.

Avcılar Durağı'ndaki sözlü tartışma ardından kavgaya dönüştü. Metrobüs Saadet Durağı'na vardığında kavga eden yolcular metrobüsten indi. Söz konusu kavga durakta da sürdü. Ardından 2 kişiden 1'i Ömer Bozyiğit'i bıçakla kalçasından yaraladı.

Yaralanan kişiye ilk müdahale yolcular tarafından yapıldı. Ambulans trafik sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük yaşadı. Yaralanan vatandaş ambulansa bindirilerek Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Son Güncelleme: 19.09.2019 16:36
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