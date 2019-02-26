Yıl 2019 Şişli’de Çöp Yığınları

31 Mart Yerel Seçimler öncesi Belediyeye bağlı 1500 işçinin maaşlarını daha önce ödeme sözü verilmesine rağmen yatırılmaması akıllara “belediyenin ödemeleri geciktirerek, olası yeni gelecek diğer başkanların zor durumda kalmasını sağlamak” gibi komplo teorilerini getiriyor.

İstanbul’un en büyük turistik ve ticari merkezlerinden birisi olan Şişli’nin, 1990’lı yıllarda hafızalarımızda yer alan bu görüntüler ile yeniden karşılaşması acı verici bir durumdur. Mevcut belediye ve yönetiminin bu süreci yönetememesi seçmenlerinin de yerel seçimlerde bakış açılarını bir kez daha gözden geçirmelerine sebep olacaktır.

Yaptığımız röportajlarda seçmenlerin bu konuya çok dikkat ettiği, eski yönetimlerde bu sorunların dışında özellikle kreşlerdeki çocuklara çıkartılmayan yemekler konusuna da dikkat çekildi. Şişli’deki belediyeye ait kreşlere güvenerek, çalışmaya yeni başlayan bir annenin kapanma riski olan kreşler nedeniyle çaresizliğini dile getirmesi “belediyede neler oluyor” sorularının dile gelmesine sebep oluyor.Şimdi; Şişli’deki CHP seçmeninin çoğunluğunun Mustafa Sarıgül yerine, neden CHP’den Muammer Keskin’in aday yapıldığı sorusu soruluyor.