Yılbaşı gecesi İstanbul’da 215 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yeni yıl önlemleri almasıyla birlikte 37 bin polis görevdeydi. Edinilen bilgilere göre yapılan çalışmalarda 23 bin 476 kişinin GBT taraması yapıldı ve içlerinden 215’i gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 156’sı hakkında yakalama kararı, 3 kişi taciz, 35 kişi silah bulundurduğu için gözaltına alındı.

İstanbul’da yılbaşı gecesi yapılan operasyonlarda toplam 215 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yeni yıl önlemleri almasıyla birlikte 37 bin polis görevdeydi. Edinilen bilgilere göre yapılan çalışmalarda 23 bin 476 kişinin GBT taraması yapıldı ve içlerinden 215’i gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 156’sı hakkında yakalama kararı, 3 kişi taciz, 35 kişi silah bulundurduğu için gözaltına alındı. 21 şüphelinin ise uyuşturucu, kesici alet, hırsızlık malı taşıma gibi suçlardan yakalanıldığı öğrenildi.