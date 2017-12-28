Yılbaşı için hindi dolması tarifi!

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı haline gelen hindi dolmasının en basit ve lezzetli tarifini sizler için araştırdık. Pişmesi zaman alan ama yemesi paha biçilemez olan bu hindi dolmasının birkaç püf noktasını uygularsanız kolaylıkla pişirebilirsiniz. Daha sonra da isteğe göre içini özel tarif olan iç pilavla lezzetine lezzet katabilirsiniz.

Malzemeler

*1 orta boy bütün hindi

*4 yemek kaşığı zeytinyağı

*1 yemek kaşığı bal

*1 tatlı kaşığı domates salçası

*2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

*1 çay kaşığı hardal

*1 tatlı kaşığı tuz

İçi için:

*1 dal biberiye

*1 adet defne yaprağı

*1 tatlı kaşığı tane karabiber

Yılbaşı Hindisi Özel İç Pilavı

*2 su bardağı pirinç

*2 yemek kaşığı tereyağı

*1 yemek kaşığı zeytinyağı

*2 adet orta boy kuru soğan

*2 yemek kaşığı kuş üzümü

*1 çay kaşığı karabiber

*1 çay kaşığı tarçın

*1/4 çay kaşığı yenibahar

*1 çay kaşığı tuz

*3 su bardağı tavuk suyu

*1 su bardağı haşlanmış kestane

Temizlenmiş olarak aldığımız hindiyi bol suyla yıkıyoruz. 1 litre suya bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı sirke, bir çay kaşığı şeker koyarak sosumuzu oluşturuyoruz ve yıkadığımız hindiyi bir gün boyunca sosun içinde bekletiyoruz. Etin daha kolay pişmesi için suya farklı tat da baharatlar atabiliriz. Zeytinyağı, su, baharatlar ve biber salçasından oluşan karışımı hazırlıyoruz. Sosu fırça ile hindinin her yerine sürüyoruz. Fırın tepsisine aldığımız hindiyi, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 2,5 saat kadar pişiriyoruz.

Yılbaşı hindisinin iç pilavını hazırlamak için:

Kuru soğanları küçük parçalar halinde doğruyoruz. Tereyağı ve zeytinyağını erittikten sonra soğanları ekliyoruz. Pembeleşinceye dek kavuruyoruz. Pirinci tencereye aktarın. Bol suda beklettiğimiz kuş üzümlerini, karabiber, tarçın, yenibahar ve tuzu katın. Sıcak suyu ve küçük parçalara ayırdığımız haşlanmış kestaneleri ilave ediyoruz ve kısık ateşte kavuruyoruz. Demini alması için peçete seriyoruz. Hindi hafif soğuduktan sonra hazırladığımız pilavı içine dolduruyoruz. Ve fırına veriyoruz. Kalan iç pilavı ve hindiyi servis tabağına yerleştiriyoruz. Çeşitli sebze ve baharatlarla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.