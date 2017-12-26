Yılbaşı karlı mı geçecek?

Yeni yıla günler kala en çok sorulan soru ‘’yılbaşında kar yağacak mı?’’ sorusu oldu. Son dakika bilgilerine göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, İstanbul, Ankara’da yağmur görülecek.

Meteorolojinin kendi internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahminlerine göre bu hafta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağış bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı İstanbul ve Ankara’da yağmur etkili olacak.

Diğer yandan edinilen bilgilere göre kuzeydoğu kesimler ile zamanla batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus olayı ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görülecek.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’da Pazar sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kartal Çarşı Mahallesi’nde yağan kar zemini beyaza bürüdü. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yitirdi. İstanbul’a henüz beklenen kar uyarısı yapılmadı.

Hava Sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

Ege: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde sis ve pus bekleniyor.

İç Anadolu: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don gerçekleşecek.

Batı Karadeniz: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve don görülecek.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde sis ve pus görülecek.