Yılbaşı öncesi İstanbul’a yağmur uyarısı!

Meteoroloji’den yapılan son açıklamaya göre İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren yağmur geçişi bekleniyor.

Yapılan son açıklamalara göre yurdun batı ve iç kısımlarında parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı bilgisi verildi. Genellikle bu geçişler yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın ise sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde yağması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinden itibaren buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji’den gelen bir diğer açıklama ise sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden eseceği belirtildi. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklıklar şöyle:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 14

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17