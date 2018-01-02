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Yok artık dedirten hırsızlık!

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda 313 kilo telefon kablosunu kestikten sonra çuvallara koyarak çalıp kaçtılar.

Yok artık dedirten hırsızlık!

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda 313 kilo telefon kablosunu kestikten sonra çuvallara koyarak çalıp kaçtılar.

02 Ocak 2018 Salı 16:01
Yok artık dedirten hırsızlık!

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 313 kilo telefon kablosunu kestikten sonra çuvallara koyarak çaldı. Sırt çantalarına doldurdukları kablolarla kaçarken suçüstü yakalandılar. Olayda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle çıktıkları mahkemede tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konakören mahallesindeki operasyonda yol kenarında plakasız bir motosiklet buldu.  Motosikletin kontrolü yapılırken dere kenarında birşeylerle uğraşan 3 kişi gördüler. Kestikleri kabloları çantalara yerleştirirken yakalanan 3 kişi olay yerinde gözaltına alındı. 2 motosiklet ve tek kırma av tüfeği ile yakalandılar. Çıktıkları ilk mahkemede tutuklanarak Çarşamba Cezaevine gönderildiler.

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