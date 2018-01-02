Yok artık dedirten hırsızlık!

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 313 kilo telefon kablosunu kestikten sonra çuvallara koyarak çaldı. Sırt çantalarına doldurdukları kablolarla kaçarken suçüstü yakalandılar. Olayda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle çıktıkları mahkemede tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konakören mahallesindeki operasyonda yol kenarında plakasız bir motosiklet buldu. Motosikletin kontrolü yapılırken dere kenarında birşeylerle uğraşan 3 kişi gördüler. Kestikleri kabloları çantalara yerleştirirken yakalanan 3 kişi olay yerinde gözaltına alındı. 2 motosiklet ve tek kırma av tüfeği ile yakalandılar. Çıktıkları ilk mahkemede tutuklanarak Çarşamba Cezaevine gönderildiler.