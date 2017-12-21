Yok artık dedirten sahtecilik!

Kamu kuruluşlarına ait birçok uygulamanın sahtesinin yapıldığı ve bu uygulamaların zararlı aktiviteleri içinde barındırdığı tespit edildi.

BTK Başkanı Ömer Faruk Sayan, e-Devlet, HGS, SGK, e-okul gibi popüler isimlere sahip 40 uygulamanın analizi sonucu 32 uygulamanın sahte çıktığını ve bunların mobil uygulamalarından bir kısmının zararlı aktivite içerdiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Bankalarda da var

Son aylarda ortaya çıkan bir başka sahtecilik olayının bankacılık uygulamalarında görüldüğüne dikkat çekildi. Kişilerin SMS bilgisine kadar erişme izni alan sahte uygulamaların, bankacılıkta bir defaya mahsus üretilen şifrelerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasına yol açtığı açıklandı.