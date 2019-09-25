'Yok artık' dedirtti, ölümle dalga geçtiler

Seyir halinde bulunan bir otomobilin üzerine yatan ve diğer bir kişinin de otomobilin camından sarktığı tehlikeli yolculuk, olaya tanık olan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bugün öğlen bir vatandaş tarafından, Mersinli Mahallesi Gıda Çarşısı civarında çekilen bu görüntü etraftakilere şaşkına çevirdi. Bahsi geçen görüntünde, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, seyir halinde bulunan bir otomobilin üzerine çıkarak o şekilde yolculuk yaptı. Diğer arkadaşı ise vücudunun büyük kısmını camdan dışarı sarkıtarak tehlikeli yolculuğa ayak uydurdu. Bir süre boyunca otomobil üzerinde ve camından sarkarak yolculuk yapan 2 kişi, otomobil trafik ışıklarında durdu. Otomobilin üstündeki kişinin camdan otomobilin içerisine girdiği görüntülere yansıdı. Olaya şahit olan ve şaşkına dönen bir vatandaş ise saniye saniye bu tehlikeli yolculuğu kayda aldı.

Polis ekipleri, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye sokan bu iki şüphelinin kimliklerini tespit etmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.