Yolcu otobüsü yan yattı! Çok sayıda yaralı var!

Anadolu Otoyolu’nda Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kamil Koç firmasına ait İstanbul-Ankara seferini yapan Serkan Pektaş hakimiyetindeki 16 SOP 70 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun Cankurtaran yolunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüsteki yolculardan ikisi kaza yerinde hayatını kaybetti. 20 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık, AFAD ve polis ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.