Yolda bulduğu faturayı ödedi. Para üstü için sahibini bekliyor!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde servis beklerken yerde bulduğu faturayı arasındaki parayla ödeyen genç büyük takdir topladı. Ödediği faturayı sosyal medyada paylaşan genç para üstünü vermek için faturanın sahibini bekliyor. Denizli’de bir vatandaş servis beklerken yerdeki su faturasını arasında parasıyla birlikte buluyor. 32 yaşındaki asgari ücretle çalışan genç işçi Ramazan Özlen, iş yerine geldiğinde fatura sahibinin başka parası olmadığını düşünerek arasındaki parayla faturayı yatırdı. Faturadan kalan 1 lira 30 kuruşu iade etmek için fatura sahibini beklediğini söyledi. Ramazan Özlen’e bu davranışından dolayı iş yerinde birim müdürleri tarafından takdir belgesi verildi.