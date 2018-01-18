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Youtube fenomenleri şokta! O isimler için çok önemli karar!

Youtube, üzerinden para kazanmak isteyenler artık video yükleyicilerinin reklam geliri konusunda kuralları zorlaştırdı.

Youtube fenomenleri şokta! O isimler için çok önemli karar!

Youtube, üzerinden para kazanmak isteyenler artık video yükleyicilerinin reklam geliri konusunda kuralları zorlaştırdı.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:08
Youtube fenomenleri şokta! O isimler için çok önemli karar!

Youtube, üzerinden para kazanmak isteyenler artık video yükleyicilerinin reklam geliri konusunda kuralları zorlaştırdı. Artık Youtube kullanıcıları eskisi gibi kolay para kazanamayacak. Youtube’daki videolara ve yayınlanan kriterlerin yerine getirilmemesi halinde reklam verilmeyecek. Bu kriterlerin en az bin aboneye sahip olması ve içeriğin son bir yılda asgari tutarda 4 bin saatten fazla izlenmiş olması gerekiyor. Youtube yeni uygulamanın 9 ay önce belirlenen toplam 10 bin görüntülemeden daha yüksek bir standartta olduğunu açıkladı. Yani artık kolaylıkla video yükleyen kişilere para verilmeyecek.

Son Güncelleme: 18.01.2018 11:09
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