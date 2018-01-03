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Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

İstanbul’da etkili olan yağış sonrası hava durumu merak edilmeye başlandı. Peki İstanbul’da kar yağacak mı? Yağış sonrası kar yağar mı? Bütün detaylar haberimizde…

Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

İstanbul’da etkili olan yağış sonrası hava durumu merak edilmeye başlandı. Peki İstanbul’da kar yağacak mı? Yağış sonrası kar yağar mı? Bütün detaylar haberimizde…

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:16
Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre İstanbul’da bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın güney doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Alına bilgilere göre hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 03.01.2018 17:31
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