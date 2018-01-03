Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre İstanbul’da bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın güney doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Alına bilgilere göre hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.