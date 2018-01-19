Zonguldak Limanı dev dalgalar altında kaldı!

Zonguldak’ta dün gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Liman Caddesi’nde boyu 15 metreyi bulan dev dalgalar altında kaldı. Bütün büfe ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Batı Karadeniz Bölgesi’nde fırtına uyarılar art arda gelmeye devam ediyor. Şiddetli fırtına etkisini hala sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde limana gelen vatandaşlar zarar gören eşyalarıyla karşılaştı. Dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aşıp limana girdi. Mendireğin yakınındaki iki büfe yıkıldı. Yıkılan büfelerini göre vatandaşlar büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.