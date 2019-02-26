Acil Tercüme İhtiyaçlarında Kurumsal Çözüm...

Acil Tercüme ve Acil Çeviri Hizmeti

Güncellenen Sadece Telefon Uygulamalarımız Değil Aynı Zamanda Hayatlarımızın Her Alanı

Teknololjik gelişimler hemen hepimizin ilgi ve büyük bir merakla yakından takip ettiği meraklısında heyecan uyandırmaktadır. Teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanına yön vermekte ve görülebilir olanların dışında görülmeyen birçok alanda en büyük şekillendirici olmaktadır. Teknolojik gelişmeler dünyanın dönüş hızını olmasa da üzerindekilerin yaşam hızını ve buna bağlı olarak tüketim hızını büyük ölçüde artırmaktadır. İş dünyasının da teknolojik gelişmelere, ulaşım ve iletişimin gelişimine bağlı olarak daha geniş kitleler arasında, daha kurumsal, daha dijital ve daha hızlı akışına yol açmıştır. Hayatlarımız teknoloji ile evrildi. Artık hiçbir şey eskisi gibi değilin farklı bir varyasyonu yaşanan günümüz teknololjisine ayak uydurabilenlerin özellikle iş dünyasında kazandıkları ama teknolojik akıntıya ters kürek çekenlerin sıkıntılar yaşadığı ve başlı başına bir kriter olması sebebiyle şirketler büyük bir hızla kendini teknolojik gelişimlere pararlel olarak güncelleme çabasına girdiler.

Tercüme sektörü de elbette bu güncellemeden nasibini alacak ve almakta olan sektörlerden biridir. Global yaşamın ya da ilişkilerin temel direği olan tercüme sektörü yıllar içerisinde evriliyor. Daktilo, metre işi faks ve metre faksla ölçümlendirme ve manuel işlemlerin yerini çok daha hızlı, çok daha profesyonel ve yaygın ve kolay işlemler almıştır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi global bağlamda sağladığı tercüme ve çeviri hizmetlerinde teknolojik çalışmaları ve sektör gelişmelerini yakından takip eden güncel ve modern şirketler arasında yer almaktadır.

Teknoloji ve Hızın Tehdit Ettiği Kaliteyi Koruyan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme

Tercüme sektörü birçok alanda olduğu gibi teknolojinin gelişiminden büyük ölçüde fayda sağlıyor olsa da bir yandan da yaygınlaşan makine çevirisi konusunda hassasiyetini koruyarak kalite ve profesyonellikten ödün verilmemesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, İstanbul Şişli Perpa Ticaret Merkezi’nde iş dünyasının nabzını lokasyonu ve Perpa çatısı altında bulunmanın avantajı ile yakından takip edebilmekte ve arz talep döngüsünü kendi sektöründe karşılayabilen nadir firmalar arasında yerini almaktadır.

Hızlı dünya döngüsü kapsamında tüm işlerin en kısa sürede ve eksiksiz gerçekleşmesi gerekmektedir. Son dakika sürprizlerine iş dünyasında çok şans tanınmazken son anda ortaya çıkan ya da atlanan tercüme işlemleri artık sürede kısıtlama olması sebebiyle acil tercüme ve acil çeviri kapsamında ele alınmaktadır. Acil tercüme ve acil çeviri projelerinde ilk unsur tercüme işlemine ayrılan sürenin minimize edilmesidir. Bu bağlamda Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme müşteri odaklı yaklaşımını sürdürerek gerekli planlamaları ve ön hazırlıkları yaparak gerekli sürede hizmetlerini acil tercüme ve acil çeviri kapsamında sürdürmektedir.

İş Dünyasındaki Maratonda Müşterilerinin Yanında Yer Alan Okeanos

İş dünyası bir koşturmacadan daha çok maratona dönüşmüş, rekabetler daha sert yaşanmaktadır. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, düyanın her yanında yer alan geniş müşteri kitlesinin iş dünyasındaki maraton koşusunda sunduğu acil tercüme ve acil çeviri hizmeti başta olmak üzere yeminli tercüme, noter onaylı tercüme, yazılı ve sözlü tercüme hizmetleri ile teknik, tıbbi, hukuki, ticari, akademik ve tüm alanlarda hizmet vermektedir.

İstanbul’un en merkezi ve rahat ulaşımı bulunan ilçelerinden olan Şişli’de ve Perpa Ticaret Merkezi’nde tüm profesyonel ekibi ile acil tercüme ve acil çeviri işlemlerine anında yanıt ve seçenekler sunabilmektedir.

Çözüm Odaklı Olmak Özellik Değil Gereklilik

Günlük koşuşturmalar arasında sorunlara takılmanın ya da iş dünyasında aksaklıklara hayıflanmanın lüks olduğunu gerçekten iş yapan herkes bilir. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi tüm ekibi ile profesyonel kurumsal müşteri temsilcileri ile müşterilerinin yaşadığı tercüme sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmayı ilke edinerek geniş seçenekler sunmaktadır. Her sektörün ve her bir projenin incelikleri, öncelikleri ve ihtiyaçları farklıdır. Dolayısıyla izlenecek yollar da farklılık gösterebilir. Dar kalıplar içerisinde kalmayıp birkaç seçeneği bir arada sunabilen Okeanos Tercüme müşterilerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini gerektiği gibi sağlamayı ilke edinmiştir.

Uygun Fiyat, Kalite ve Hızlı Tercüme Hizmeti İmkansız Değil

Köklü geçmişini teknolojinin yenilikleri ile birleştiren Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme imkansızı başarmış ve uygun fiyatlı, kaliteli ve hızlı tercüme anlayışını bir arada sunmaktadır.

Acil tercüme ve acil çeviri hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi, fiyat teklifi ve uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.