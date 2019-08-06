Anadolu Ateşi Therme Maris Hotel'de

Ege ve Akdeniz'in birleştiği çok özel bir doğal yaşam alanında bulunan THERMEMARİS THERMAL HOTEL Spa Resort Otel,Termal suların beslediği gölde yaşayan ve buranın gerçek sahipleri olan Nil Kaplumbağaları ile birlikte sizi eşsiz bir sağlık ve gençlik deneyimine davet ediyor.

'DOĞAL YAŞAMI KORUYORUZ VE PAYLAŞIYORUZ'

Thermemaris Hotel misafirlerinin konforunu ve mutluluğunu düşünürken bir yanda ise WWF(Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile yaptıkları işbirliği ile misafirlerini koruma altında bulunan Nil Kaplumbağları'nın uzun ömürlerinin sırlarından olan bu eşsiz termal suyun asırlara yayılan doğal mucizesini profesyonel ekipleriyle deneyimlemeye davet ediyorlar.

'SİZİN İÇİN SİZE ÖZEL: VİLLA CHALET'

Tamamen misafirlerine ait bir alanda bulunan VIP Chalet, 2+3 yatak odası, özel termal havuzu, terası ve sauna, jakuzi, spa bölümü, açık mutfak ve geniş yaşam alanıyla muhteşem bir göl manzarasının keyfini çıkartabileceğiniz ve her türlü konforun düşünüldüğü misafirlerine, özel suit olarak tasarlanmıştır.

8 Ağustos Perşembe günü Therme Maris Hotel Anadolu Ateşi'ne ev sahipliği yapıyor

Çeşitli organizasyonlarıyla misafirlerinin eğlenceli ve mutlu akşamlar geçirmesini hedefleyen Thermemaris hotel bu sefer de 8 Ağustos Perşembe günü Anadolu Ateşi'ne ev sahipliği yapacak.Thermemaris Hotel misafirlerine ve sevenlerine çok güzel bir akşam yaşatmayı hedefliyor.

Mustafa Erdoğan'ın Öncülüğünü yaptığı Anadolu Ateşi, etkileyeci dansları ve enerjileriyle Thermemarin Hotel konuklarına ve tüm izleyenlerine güzel bir akşam geçirtmeyi hedefliyor.