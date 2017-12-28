Apple’a inanılmaz şikayet! Cihazdan kıl çıktı!

Apple’ın yeni gözdesi olan iPhone X’i satın alan bir kullanıcı tarafından inanılmaz bir şikayet geldi. Cihazdan ‘kıl çıkması’ sebebiyle para iadesi aldı.

24 Ekimde 6.099 Tl fiyatına Türkiye’de satışa sunulan iPhone X, çerçevesiz ekranı ve yüz tanıma özelliği ile şimdiden birçok kullanıcının gönlünü fethetti. Cihazın ülkemizdeki ilk sahiplerinden olan bir vatandaşımız cihazından kıl çıkması sebebiyle Apple’a para iadesi talebinde bulundu. Yeni telefonunun kutusunu açarken video çekti ve bu sırada telefonun arka tarafındaki jelatinin arkasında bir kıl olduğunu fark etti. Apple müşteri hizmetlerine başvuran bu kullanıcı telefonu satın aldığı teknoloji mağazasına para iadesi yapılmasında ısrar etti. Firmanında para iadesi yapmayı kabul ettiğini açıkladı.