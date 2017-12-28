banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
114115
ALTIN
156.924
DOLAR
3.7720
STERLİN
5.0710
EURO
4.5065
Yılbaşı için hindi dolması tarifi!
Yılbaşı için hindi dolması tarifi!
Feneryum Bünyesinde, Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü’nden Yılbaşına Özel Etkinlik
Feneryum'da Yılbaşı Özel Etkinliği
TSK açıkladı! 11 terörist öldürüldü!
TSK açıkladı! 11 terörist öldürüldü!
Bursa’da şafak operasyonu!
Bursa’da şafak operasyonu!

Apple’a inanılmaz şikayet! Cihazdan kıl çıktı!

Apple’ın yeni gözdesi olan iPhone X’i satın alan bir kullanıcı tarafından inanılmaz bir şikayet geldi. Cihazdan ‘kıl çıkması’ sebebiyle para iadesi aldı.

Apple’a inanılmaz şikayet! Cihazdan kıl çıktı!

Apple’ın yeni gözdesi olan iPhone X’i satın alan bir kullanıcı tarafından inanılmaz bir şikayet geldi. Cihazdan ‘kıl çıkması’ sebebiyle para iadesi aldı.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:09
Apple’a inanılmaz şikayet! Cihazdan kıl çıktı!

Apple’ın yeni gözdesi olan iPhone X’i satın alan bir kullanıcı tarafından inanılmaz bir şikayet geldi. Cihazdan ‘kıl çıkması’ sebebiyle para iadesi aldı.

            

24 Ekimde 6.099 Tl fiyatına Türkiye’de satışa sunulan iPhone X, çerçevesiz ekranı ve yüz tanıma özelliği ile şimdiden birçok kullanıcının gönlünü fethetti. Cihazın ülkemizdeki ilk sahiplerinden olan bir vatandaşımız cihazından kıl çıkması sebebiyle Apple’a para iadesi talebinde bulundu. Yeni telefonunun kutusunu açarken video çekti ve bu sırada telefonun arka tarafındaki jelatinin arkasında bir kıl olduğunu fark etti.  Apple müşteri hizmetlerine başvuran bu kullanıcı telefonu satın aldığı teknoloji mağazasına para iadesi yapılmasında ısrar etti. Firmanında para iadesi yapmayı kabul ettiğini açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari’de saldırı! Çok sayıda yaralı asker var!
Hakkari’de saldırı! Çok sayıda yaralı asker var!
Köyde büyük skandal!
Köyde büyük skandal!
Memurlara müjde! Beklenen haber açıklandı!
Memurlara müjde! Beklenen haber açıklandı!

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim