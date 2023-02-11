Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusundan acı haber! Depremde hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusundan acı haber! Depremde hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı'nın depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından 5. gün de geride kaldı.

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Hürriyet'in geçtiği habere göre; Yaşanan depremde Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularından Emel Atıcı ve Atıcı’nın kızı Püryan Atıcı da hayatını kaybetti.

Acı haber sonrası Emel Atıcı'nın hayranları üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Bir zamanlar Çukurova dizisini çeken yapım şirketi TIMS&B'da sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

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