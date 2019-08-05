Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
99584
ALTIN
261.529
DOLAR
5.5291
STERLİN
6.7151
EURO
6.1911
Mide Balonu Nedir? Mide balonu nasıl takılır?
Alışverişin Yeni Hali
Alışverişin Yeni Hali
Türkiye, Ölümlü Trafik Kazası Sayısında Avrupa’da Birinci
Trafik Kazası Tazminatı
PlaySpor Yayın Hayatına Yakında Başlıyor
Playspor Çok Yakında

'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazılı paketten çıkanlar görenleri şoke etti!

'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin'

'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazılı paketten çıkanlar görenleri şoke etti!

'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin'

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:51
'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazılı paketten çıkanlar görenleri şoke etti!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sokak ortasında 'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazılı çuval görenler hemen polise ihbar etti. İhbardan sonra olay yerine gelen polisler, çuvalın içinde 1 adet lav silahı ve 5 adet  el bombası ele geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye yaklaşık 150 metreye yakın güvenlik cemberi kuruldu ve giriş çıkışlar kapatıldı.Bomba imha uzmanları çağrılırdıktan sonra çuvalın içinden çıkan 1 adet lav silahı ve 5 adet bomba herkesi şoke etti.Silahlar alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekipleri etrafta ki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli kişinin yakalanması için operasyon başlattı.

Anahtar Kelimeler:
PaketBombaçuvalIhbarPolisçanta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Therme Maris Hotel açılıyor!
Therme Maris Hotel açılıyor!
Anadolu Ateşi Therme Maris Hotel'de
Anadolu Ateşi Therme Maris Hotel'de
EZO SUNAL ÖLÜMDEN DÖNDÜ!
EZO SUNAL ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

banner8

banner37

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim