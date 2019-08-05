'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazılı paketten çıkanlar görenleri şoke etti!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sokak ortasında 'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazılı çuval görenler hemen polise ihbar etti. İhbardan sonra olay yerine gelen polisler, çuvalın içinde 1 adet lav silahı ve 5 adet el bombası ele geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye yaklaşık 150 metreye yakın güvenlik cemberi kuruldu ve giriş çıkışlar kapatıldı.Bomba imha uzmanları çağrılırdıktan sonra çuvalın içinden çıkan 1 adet lav silahı ve 5 adet bomba herkesi şoke etti.Silahlar alınarak emniyete götürüldü.
Polis ekipleri etrafta ki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli kişinin yakalanması için operasyon başlattı.