Canan Kaftancıoğlu: "son Sözü Vatandaş Söyleyecek Ve İnanıyorum 2. Turda Başaracağız”

Canan Kaftancıoğlu: "son Sözü Vatandaş Söyleyecek Ve İnanıyorum 2. Turda Başaracağız”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından; “Mücadeleyi bıraktığın zaman kaybedersin. İstanbul örgütümüzle birlikte yine elimizden geleni yapacak ve yine vatandaşlarımızın hem gönlünü hem oyunu almaya çalışacağız. Son sözü vatandaş söyleyecek ve inanıyorum 2. turda başaracağız” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından; “Mücadeleyi bıraktığın zaman kaybedersin. İstanbul örgütümüzle birlikte yine elimizden geleni yapacak ve yine vatandaşlarımızın hem gönlünü hem oyunu almaya çalışacağız. Son sözü vatandaş söyleyecek ve inanıyorum 2. turda başaracağız” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Mücadeleyi bıraktığın zaman kaybedersin! İstanbul örgütümüzle birlikte yine elimizden geleni yapacak ve yine vatandaşlarımızın hem gönlünü, hem oyunu almaya çalışacağız. Son sözü vatandaş söyleyecek ve inanıyorum 2. turda başaracağız.”

Anka Haber Ajansı

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