Daralan İç Piyasalarda Üreticinin Çözüm Arayışı İhracat...

İhracat Nasıl Yapılır?

Globalleşen dünyada uluslararası pazarda yer almak isteyenlerdenseniz ve ticareti dünya çapında yapmanın yolları arayışında iseniz aklınızda bir dizi soru silsilesi

İhracat nasıl yapılır? İhracat için gerekli belgeler, ihracat yapmanın kuralları, ihracat broker şirketleri ve daha fazlası

Malların üretildiği ülke dışında başka ülkelere döviz karşılığında satışına ihracat denir. İhracat yapılabilmesi için öncelikle ortada bir ürün olması gerekir. Sonrasında Türkiye’den satışını gerçekleştirecek gerçek ya da tüzel kişi olması gerekir. Ve elbette ürünün satılacağı alıcı olması gerekir. İhracat temelde ürün, satıcı, alıcı üzerine kurulu bir sistem olup geri kalanında ürünün türüne göre de değişiklik gösteren işlem ve belgelerin düzenlenmesi gerekir.

İlk kez ihracat yapılacak ise Gümrük İdaresi’ne ve İhracatçılar Birliği’ne kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt işlemleri için gerekli evraklar;

Tüzel kişiler için imza sirküleri, gerçek kişiler için imza beyannamesi

Tüzel kişiler için faaliyet belgesi

Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi

Tüzel kişiler için vergi mükellefiyet yazısı

Vekaleten yapılan kayıtlarda vekaletname

Yetkili kimlik suretleri

Sonrasında ihracat yapılan ürünlere göre farklı uygulamalar ve ihracat mevzuatları çerçevesinde fatura, fatura bedeline istinaden ihracatçılar birliği ödemesi, dolaşım belgesi gibi belgeler düzenlenmelidir.

İhracat yapmak istediğiniz ülke ve ürününüz belli ise, pazarlama stratejisi, alıcı tedariki, ulaşım yolu ve elinizde sağlam bir ihracat iş planınız var ise işin temel kısmı hallolmuş demektir.

Eğer son anda kötü bir sürpriz ile karşılaşmak istemiyorsanız ihraç etmek istediğiniz ürünün özelliklerini, ürün ile ilgili mevzuatı ve ürüne dair yasak, kural ve izinler konusunda bilgi sahibi olmanız gerekir. İhraç etmek istediğiniz ürünün aşağıda yer alan üç listeye tabi olp olmadığını kontrol edin.

İhracı yasak ve ön izne bağlı mallar listesi

Standardı ihracata zorunlu uygulamada bulunan ürünler listesi

İhracı kayda bağlı mallar listesi

Yapılması Gereken İlk İşlemler

İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne üye olan ve gerçek ve tüzel kişiler ihracat yapabilmektedir.

Belirlenen ihracat ürününe göre GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) doğru belirlenmeli ve bu belirlemeyi Gümrükler Genel Müdürlüğü sitesinden gerçekleştirebilirsiniz.

İhracat Yaparken Teklif Nasıl Hazırlanır?

İhracat işlemleri çerçevesinde en önemli noktalardan biri satıcının alıcıya ileteceği teklifin standartları ve nasıl hazırlanması gerektiğidir. İhracat için teklif iletirken iki yol gözetilir

Proforma Fatura

Teklif Mektubu

İhraç edilecek ürüne dair alıcı bulunmasının ardından proforma fatura ya da teklif mektubu olarak fiyat teklifi hazırlanarak alıcı tarafa iletilir. Teklifin kabulü sonrası satış sözleşmesi hazırlanmalıdır. Satış sözleşmesi, iki tarafı da kapsayan, detaylı ve açık şekilde ürün, lojistik, satış, ödeme, yükleme gibi tüm bilgiler tek tek yer almalıdır.

İhracatta Kullanılan Belgeler;

Faturalar;

Ticari faturalar

Proforma faturalar

Orjinal faturalar

Navlun faturası

Dolaşım Belgeleri;

A.TR Belgeleri

Besitleştirilmiş Prosedüre İlişkin ATR Dolaşım Sertifikası

Eur-Med Dolaşım Sertifikası

Eur 1 Dolaşım Sertifikası

Menşe Şahadetnamesi / Özel Menşe Şahadetnamesi

Arap Boykot Listesi’nde Yer Almadığında Dair Belge

A.T.A Karnesi

Tır Karnesi

Sigorta Belgesi

Koli Müfredat Listesi

Çeki Listesi

Konşimento

Helal Belgesi

Radyasyon Belgesi

Sağlık Sertifikası

Analiz Raporu

Standardizasyon Kontrol Belgesi

Borsa Tescil Beyannamesi

Satış Sözleşmesi’ne bağlı olarak ve tarafların mutabık kaldığı şart ve koşullarda gümrük işlemleri gerçekleştirilir. Gerekli bilgi ve belgeler usulüne uygun olarak düzenlenmiş, ihracatçı tarafından gümrük beyannamesi imzalanarak Gümrük İdaresinin çıkış servisi tarafından çıkış tescil defterine tescil edilir. Çıkış beyannamesinin belirtilen şekilde tescil edilmesiyle birlikte gümrük idaresinde ihracat işlemleri başlatılmış olur.

İhracatta Ödeme Şekilleri

İhracat yapacak taraflar satış sözleşmesinde ödeme şeklini de belirlemiş olmalı ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Peşin Ödeme

Mal Mukabili Ödeme

Vesaik Mukabili Ödeme

Akreditif

Kabul Kredili Ödeme

Karşılıklı Ticaret

İhracatçı ve alıcı açısından çeşitli avantaj ve risklere sahip bu ödeme sistemlerinden biri belirlenip gerekli işlemler yapılmalıdır.

İhracatta Teslim Şekilleri Nelerdir?

İhracat gerçekleştirilirken ödeme şekli gibi malın teslim şeklinin de belirlenmesi ve buna bağlı işlemlerin yapılması gerekmektedir. İhracatta teslim şekilleri Incoterms 2010 kapsamında hazırlanmış olup 11 tanedir.

Ex Works EXW FCA Free Carrier- Taşıyıcıya Teslim Şekli CPT Carriage Paid To – Taşıma Ücreti Ödenmiş Teslim CIP Carriage and Insurance Paid To – Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslimat DAT Delivered at Terminal – Terminalde Teslim DAP Delivered at Place – Belirlenen Yerde Teslim DDP Delivered Duty Paid – Gümrük Vergileri Ödenmiş Halde Teslim FAS Free Alongside Ship- Gemi Yanında Teslim FOB Free On Board – Gemide Teslim CFR Cost and Freight- Navlun Ödenmiş Teslimat Cost, Insurance and Freight- Masraflar, Navlun ve Sigorta Ödenmiş Teslim

İhracat yapılırken çok sayıda evrak ve döküman düzenlenmesi gerekmektedir. İhracat global çerçevede gerçekleşen bir işlem olması nedeniyle çok dilli bir süreçtir. Buna bağlı olarak çok sayıda evrakın ya da yazışmanızda veya ihracat işlemlerinizde yeminli tercüme ye ihtiyaç duyulur. Söz konusu bu evraklar genellikle son dakika yetişmesi gereken ve acil tercüme talepleri şeklinde olur. Dünyanın ticaretine hakim dil İngilizce olması ve kabul edilmesi sebebiyle İngilizce tercüme talepleri de sıklıklar karşılaşmanız olasıdır.

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