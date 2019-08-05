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EZO SUNAL ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

EZO SUNAL ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:36
EZO SUNAL ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Ezo Sunal, Büyükada'dan deniz taksiyle dönerken bir teknenin kendilerine hızla çarpmasıyla büyük korku yaşadı ve bu haber sosyal medya hesabından duyurdu.

Sunal, kendilerine hızla çarpan teknenin kaptanının alkollu olduğunu ve kazzayı şans eseri yara almadan atlattıklarını anlattı.Sunal'ın kazayla ilgili sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ise kazanın şiddetini gösterdi ve sevenlerini çok korkuttu.

Ezo Sunal, geçirdiği kazayı böyle anlattı:
Dün akşam korkunç bir deneyim yaşadım. Dün o şokla tam idrak edememişim şimdi bir daha düşününce ne kadar ucuz atlattığımızı anladım. Şöyle özetleyeyim; çok sevdiğimiz aile dostlarımızın oğlu Deyvi'nin barmitzvah törenine katılmak için Büyükada'ya gittik. Tören harikaydı, sıcacık bir ailenin dostluklarına şahit olduk, gençlerin hazırladıkları dans ve gösterileri keyifle izledikten sonra eve dönmek için 4 kişi deniz taksiye bindik. Gecenin güzelliğinden bahsediyorduk. Keyfimiz yerindeydi. Dragos iskelesine doğru giderken tam yolun yarısında benim oturduğum taraftan bizimkinden daha büyük bir tekne bize korkunç bir süratle çarptı. Bir anda camlar tuz buz oldu, yüzümüze gözümüze saçımıza her yerimize camlar sıçradı. Teknenin devrilmemesi, yangın çıkmaması, kazayı sağlam, yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi. Hayatımda ilk defa bu kadar korktum. Hani hep deriz ya 'Bir anda her şey değişebilir, yarın ölecekmiş gibi yaşa...' İşte "o an" her an olabilir onu çok net deneyimledim. Çok şükür iyiyiz. Ancak sonradan öğrendim ki bize çarpan teknenin ışıkları yanık değilmiş ve kaptan alkollüymüş... Bana böyle bilgi verildi ancak karşı tarafı hiç tanımıyorum ve gerçekten neler oldu bilmiyorum. Kimsenin günahını almak istemem. Umarım hiç kimseye zarar gelmemiştir. Bu paylaşımı bir hatırlatma olsun, bilinçlenelim diye yapma ihtiyacı duydum. Sorumluluk sahibi olalım, can güvenliği bu geri dönüşü, özrü yok.  Güvende olun, sağlıkla kalın, her anın değerini bilin, güzel yaşayın bugünlük temennim bu ☀️???????? Sevgiyle..

Anahtar Kelimeler:
EZOSUNALKazaTekneDENİZTAKSİ
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