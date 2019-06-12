İngilizce Tercümede Uluslararası Standartlar Okeanos Tercüme’de…

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi Avrupa tercüme Hizmet Kalite Standardı EN 15038 kapsamında hizmet sunmaktadır.

Türkiye ve dünyanın her yerinde üretim, hizmet, ticaret, satış ve daha fazlasında daha kaliteli ve daha verimli iş yapılması adına oluşturulan Kalite Yönetimi, Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kurumsal Risk Yönetimi gibi standartlar bulunmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi olarak tüm tercüme ve çeviri projelerimizi Avrupa standardı olan ve tüm dünya tarafından tanınan EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi prosesi ile ilerliyoruz.

EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, Avrupa Standartlar Komitesi tarafından tercüme sektörüne dair oluşturulmuştur.

Tüm tercüme ve çeviri işlemlerinde kalite, hız ve uygun fiyatı bir arada sunan ve bunu aynı zamanda dünyanın evrensel dili olan İngilizce tercüme ve İngilizce çeviri işleminde de gerçekleştiren Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme bu bağlamda sektörün lider kuruluşları arasında yer almaktadır.

Bilinilirlik düzeyi yüksek olması ama yetkinlik düzeyinin de bir o denli göreceli olması sebebiyle İngilizce tercüme ve İngilizce çeviri işlemlerinde aranılan kaliteyi sağlamak zordur.

Okeanos, müşteri odaklı yaklaşımı ve profesyonel hizmet anlayışı sayesinde İngilizce tercüme, İngilizce yeminli tercüme ve İngilizce noter yeminli tercüme anlamında aranılan kaliteyi EN 15038 ile belgelendirmektedir.

EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Standartları kapsamında gerçekleşen projeler hatasız olduğuna ve yapılan tercüme işleminin aslına uygun gerçekleştiğini ifade etmektedir. Belirli periyotlarla denetime tabi tutularak her seferinde yeniden alınmaya hak kazanılmaktadır.

İlk günkü kalitesinden ödün vermeden faaliyetlerini İngilizce tercüme ve İngilizce çeviri alanında da ortaya koyan Okeanos yurt içi ve yurt dışı menşeili çok sayıda sektör lideri markalara hizmet vermektedir. Pasaporttan sözleşmeye ve patent dosyalarından ihale evraklarına kadar birçok evrakın işlemleri bu çerçevede ele alınmaktadır.

Tercüman seçimi, tercüme ekibi ataması, tercüme ve teslimat süreçlerinin hepsini standartlara bağlı olarak aynı kalite ve titizlikle gerçekleştirmektedir.

İngilizce dünyanın resmi dili statüsünde olup her alanda ve her tür konuda İngilizce tercüme ve İngilizce çeviri işlemine ihtiyaç duyulurken bu ihtiyacı sağlamanın bir yolu ve düzeni olmalıdır.

Daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da [email protected] adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.