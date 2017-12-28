Köyde büyük skandal!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde aynı gün içinde 2 kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle hastaneye yatırıldı. Yapılan muayenede daha yaşları 15 olan bir kızın 7 aylık, diğer 15 yaşındaki kızın 2.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde aynı gün içinde 2 kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle hastaneye yatırıldı. Yapılan muayenede daha yaşları 15 olan bir kızın 7 aylık, diğer 15 yaşındaki kızın 2.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşları 15 olan iki kız aynı gün aynı hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Doktorların muayene sonucu köy genelinde şok etkisi yarattı. 15 yaşındaki genç kızın 7 aylık diğer 15 yaşındaki genç kızın daha 2.5 aylık hamile olduğu skandalı ortaya çıktı. Birbirinden farklı 15 yaşındaki kızların hamile çıkması sonucu aileleri şok geçirdi. Hastane yönetiminin yardımıyla aileler savcılığa başvurdu. Savcılık konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.