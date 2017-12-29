Koyunun cansız doğurduğu şey şoke etti!

Edirne’de bir çiftçinin doğum yapan koyunundan dünyaya gelen ördek yavrusuna benzeyen cansız nesne, koyunun sahibini hayrete düşürdü.

Edirne’nin Havsa köyünde bir çiftçi koyununun doğumu için veteriner çağırdı. Üçüz kuzu bekleyen koyun sahibi, doğumda dünyaya gelen ölü ördek yavrusu görünümdeki şeyi görünce adeta şok geçirdi. Doğumu gerçekleştiren veteriner hekim konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘’bazen ineklerde de aynı problemin olduğunu söyledi. Gebelik döneminde kuzu yavrularından biri anne karnında ölüyor. Zamanla ölen yavrunun doku sıvıları emilip ördek yavrusu görünümünü alıyor. İlginç bir durum ama çok sık rastlanmıyor. Bu durumun ismi mumyalaşma. Emilmiş yavru da deniliyor. Fetus da deniliyor dedi.’’