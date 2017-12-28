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Memurlara müjde! Beklenen haber açıklandı!

Ocak ayında gelecek zamla memurun yüzü güldü. Gelecek olan zamla en düşük memur maaşı 2.857 lira olacak. Emekli memur ise yeni yılla birlikte 1.845 lira alacak.

Memurlara müjde! Beklenen haber açıklandı!

Ocak ayında gelecek zamla memurun yüzü güldü. Gelecek olan zamla en düşük memur maaşı 2.857 lira olacak. Emekli memur ise yeni yılla birlikte 1.845 lira alacak.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:45
Memurlara müjde! Beklenen haber açıklandı!

Ocak ayında gelecek zamla memurun yüzü güldü. Gelecek olan zamla en düşük memur maaşı 2.857 lira olacak. Emekli memur ise yeni yılla birlikte 1.845 lira alacak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi ocak ayıyla birlikte gelecek olan zammı merak ediyordu. Toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi ve maaşlar zamlarla birlikte açıklandı. Kamu çalışanları ve memur emeklileri yüzde 4 zam alacak. 6 aylık enflasyon değerini de yeni yıl maaşlarında görecekler. Bu açıklamaya göre hem memurlar hem de memur emeklileri ocak ayında çifte zamlı maaş almış olacaklar. Yeni yılla birlikte yapılacak olan zamla beraber en düşük memur maaşı 2.829 lirayı bulacak. 5 aylık enflasyon değeri de göz önünde bulundurulunca bu rakam 2.857 lirayı görecek. Aralık ayı enflasyon değeri de ayrıyeten eklendiğinde rakam biraz daha yükselecek. Bu durum emekli memurlara yansımayacak. Ama kararın çıkmasıyla birlikte en düşük emekli memur maaşı 1.945 lira olacak. 5 aylık hesaplanması beklenen enflasyon değeri de eklendiğinde bu rakam 1.964 lirayı bulacak.

Son Güncelleme: 28.12.2017 09:48
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