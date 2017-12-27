Petrol rekor kırdı!

Libya’daki petrol boru hattına yapılan saldırı nedeniyle Brent petrolün varili dün, Mayıs 2015’ten sonra ilk kez bu kadar yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı, Libya’daki petrol boru hattına yapılan saldırı nedeniyle 2015 Mayıs ayından beri rekor fiyat gördü. Rekor fiyat 67 dolardı.

Noel tatilinin ardından 66,20 dolardan güne başlayan Brent petrolünün fiyatı bir anda 67 dolara yükseldi. Batı Teksas ham petrol varili ise aynı dakikalarda 59,70 dolara satıldı. Libya Ulusal Petrol Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre, saldırı nedeniyle oluşan petrol sıkıntısı 70 bin ile 100 bin varil arasında bir azalma yaşadı.

Uzmanlara göre petrol sıkıntısının yanı sıra Kuzey Denizindeki önemli boru hattının tekrar kullanıma alınmasının gecikeceği açıklaması da fiyatların yükselmesinde etkili oldu.