Sevilen ekran yüzü Halk TV'de... Patron Cafer Mahiroğlu transferi duyurdu

Sevilen ekran yüzü Halk TV'de... Patron Cafer Mahiroğlu transferi duyurdu

Halk TV büyümeye devam ediyor. Halk TV ailesine ünlü bir ekran yüzü daha katıldı. Haber Global'den ayrılan isim artık Halk TV ekranlarında seyirci karşısında olacak

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'den peş peşe vedalar yaşanmıştı. Levent Gültekin'in ayrılığı deprem etkisi yaratmıştı. Halk TV'ye bugün ise yeni bir ismin katıldığı öğrenildi.

Açıklama bizzat Cafer Mahiroğlu tarafından yapıldı.

2018 yılından bu yana çalıştığı Haber Global ile yollarını geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ayıran sunucu Senem Toluay Ilgaz, medyadaki geleceği hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Başarılı sunucu bugün, Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak yeni adresinin Halk TV olduğunu takipçilerine duyurdu.

Mahiroğlu'nun "HALK TV ailesi güçlenerek büyümeye devam ediyor. Ekranların deneyimli ismi, gazeteci Senem Toluay Ilgaz da artık aramızda. Hoş geldin @ilgazsenem" paylaşımına yanıt veren Ilgaz, "Hoşbulduk demekten büyük keyif duyuyorum... Yeni bir başlangıç yeni bir heyecan..." ifadelerini kullandı.

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HALK TV İNTERNET SİTESİNE YENİ YÖNETMEN

Öte yandan halktv.com.tr'nin genel yayın yönetmenliği görevine de bir dönem milliyet.com.tr'de yönetici olan Ercüment İşleyen getirildi.

Mahiroğlu söz konusu transferi geçtiğimiz günlerde yine twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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