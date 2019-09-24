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Sünnet düğününde twerk! Herkes şok oldu

Köy veya mahalle arasındaki bir sünnet düğününde yaşanan olay sosyal medyayı çalkaladı. Sünnet olan çocuğun ve orada bulunan insanların şaşkın bakışları arasında twerk dansı yapan kadın herkesi afallattı.

Sünnet düğününde twerk! Herkes şok oldu

Köy veya mahalle arasındaki bir sünnet düğününde yaşanan olay sosyal medyayı çalkaladı. Sünnet olan çocuğun ve orada bulunan insanların şaşkın bakışları arasında twerk dansı yapan kadın herkesi afallattı.

24 Eylül 2019 Salı 11:49
Sünnet düğününde twerk! Herkes şok oldu

 Köy veya mahalle arasındaki bir sünnet düğününde yaşanan olay sosyal medyayı çalkaladı. Sünnet olan çocuğun ve orada bulunan insanların şaşkın bakışları arasında twerk dansı yapan kadın herkesi afallattı.

HERKES AFALLADI

 Sünnet düğününde meydana gelen olay herkesi şaşkınlığa uğrattı. Türkiye'de çekildiği öğrenilen,köy ya da mahalle arasında yapıldığı belirtilen bu söz konusu görüntülerde, sünnet düğününde insanların içinde iç çamaşırı ile 'twerk' isimli dansı yapan kadın dikkat çekiyor.

videoyu izlemek için tıklayın

Sünnet çocuğu beraberinde piste çıkan kadın kendisini izleyen insanların bakışları eşliğinde dans etmeye başlıyor.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

 Sosyal medyada olay yaratan skandal görüntülerde sünnet düğününe gelen misafirlerin utanarak sıkılarak genç kadını izlediği görülüyor. Müzisyen ise dansçı kadın için alkış istiyor.

 Dakikalar boyunca süren dansın sonunda, sünnet çocuğunun annesinin olduğunun belirtildiği kişi daha fazla dayanamayarak sünnet alanından ayrılıyor.

Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

Son Güncelleme: 25.09.2019 10:57
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