Therme Maris Hotel açılıyor!

Therme Maris Hotel 8 Ağustos'ta açılıyor!

Ege ve Akdeniz'in birleştiği çok özel bir doğal yaşam alanında bulunan THERMEMARİS THERMAL HOTEL Spa Resort Otel,Termal suların beslediği gölde yaşayan ve buranın gerçek sahipleri olan Nil Kaplumbağaları ile birlikte sizi eşsiz bir sağlık ve gençlik deneyimine davet ediyor.

Therme Maris Hotel, müşterilerine bir çok hizmetiyle beraber 8 Ağustos Perşembe günü kapılarını açıyor.

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Therme Maris HotelWellmed terapi merkezinizde öncelikle muayene ve analizleriniz yapılarak sadece size özel bireysel bir kür ve sağlık programı çıkartılır. Uzman terapistler bu çizelge doğrultusunda size özel tedavi ve kür uygulamalarına geçer. Thermemaris Thermal & Spa Resort Otel'in çamur ve 57 mineralli termal suyunun sedef, sivilce, egzama, deri iltihabı gibi cilt sorunları için uygun ve tedaviye yardımcı etkisi olduğu gibi aynı zamanda romatizma, artrit gibi eklem ve kas ağrılarına da iyi geldiği görülmüştür.

'DOĞAL YAŞAMI KORUYORUZ VE PAYLAŞIYORUZ'

Thermemaris Hotel misafirlerinin konforunu ve mutluluğunu düşünürken bir yanda ise WWF(Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile yaptıkları işbirliği ile misafirlerini koruma altında bulunan Nil Kaplumbağları'nın uzun ömürlerinin sırlarından olan bu eşsiz termal suyun asırlara yayılan doğal mucizesini profesyonel ekipleriyle deneyimlemeye davet ediyorlar.

AÇILIŞTA ANADOLU ATEŞİ VE MURAT BAŞARAN SAHNE ALACAK

8 Ağustos Perşembe günü kapılarını büyük bir organizasyonla açıcak olan Therme Maris Hotel, açılışında Ünlü şarkıcı Murat Başaran ve Mustafa Erdoğan'ın öncülük ettiği Anadolu Ateşi sahne alacak.