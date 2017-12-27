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TSK’dan açıklama geldi! 17 terörist öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki bölgelere düzenlenen hava harekatında 17 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK’dan açıklama geldi! 17 terörist öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki bölgelere düzenlenen hava harekatında 17 terörist etkisiz hale getirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:29
TSK’dan açıklama geldi! 17 terörist öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki bölgelere düzenlenen hava harekatında 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından, TSK tarafından Irak’ın kuzeyindeki bölgelere dün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgiler verildi. Yapılan hava harekatında, ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Edinilen bilgilere göre 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı. Böyle hava harekatı düzenlenen bölgede 17 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Son Güncelleme: 27.12.2017 10:31
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