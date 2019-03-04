Yeminli Tercüme Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Uygun Fiyat, Kalite ve Hızlı Yeminli Tercüme İşleminde Okeanos Farkı

Dil bilmenin ya da ifadenin bir anlamda göreceli olması sebebiyle tercüme sektörü standartları zor olan bir hizmet alanıdır. Bu nedenle kaliteli tercüme hizmeti bulmak detaylı araştırma gerektiriyor.

Kalite standartları kapsamında yeminli tercüme hizmeti sağlayan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, müşterilerine bu konuda seçim kolaylığı sağlıyor.

Yılların bilgi birikimi, deneyim ve bu deneyimi iş prosesine aktarabilen Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme akıllardaki tüm soruların yanıtlarını profesyonel yaklaşımı ile ortaya koyuyor.

Firma bünyesinde yıllardır dil, terminoloji ve daha birçok kritere bağlı olarak departmanlara ayırdığı geniş tercüman kadrosu ile tüm tercüme ve çeviri ihtiyaçlarında olduğu gibi yeminli tercüme ve yeminli çeviri ihtiyaçlarına da yerinde çözümler sunuyor.

Hemen herkesin, sınırların zayıfladığı, ulaşımın ve iletişimin bu denli geliştiği dünyada uluslararası bağlamda bir işlem içerisinde bulunması oldukça sıradan bir hal aldı. Bir ülke ile yapılan işlemlerin temel prensibi dil sorununu özellikle resmi işlemlerde ya da dküman bazında ortadan kaldırmaktır. Bu konu dahilinde bireysel ve kurumsal olarak tercüme hizmeti alınması ihtiyacı doğar. Yeminli tercüme ve yeminli çeviri işlemi de bu türlerden biridir.

Tercüme Evrakına Resmiyet Gereksinimi

Prosedür ve evrak işlemleri her zaman zorlu ve yorucu bir süreçtir. Belki de bu zorluğu bir nebze kolaylaştırabilmek adına yeminli tercüme ve yeminli çeviri işlemi ortaya çıkmıştır. Resmi ve kamu kurumlarının özellikle kişi kimlik bilgileri ya da şirket evrakları kapsamında gerçekleştirilen tercüme işleminde resmi onay, imza ve kaşe bulunması ihtiyacı duyarlar ve yapılan evrakın yasal yükümlülüklerinin saklı kalması sağlanır. Yeminli tercüme ve yeminli çeviri işlemi de yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş dosyanın hard copy olarak düzenlenerek ıslak kaşe ve imza yapılmasıdır. Yeminli tercüme ve yeminli çeviri işlemi standart tercüme işlemine göre resmi belge niteliği taşımakta ve imzalı kaşeli olarak servis edilmektedir.

Yeminli tercüman ise; en az bir alanda uzmanlaşmış ve en az iki dilde yazılı ve sözlü çeviri yapabilen ve noter huzurunda yemin ederek bu unvanı alan tercümanlardır. Bu unvanı alabilmek için en az lisans diplomasına ve çeviri dillerinde eğitim gördüğünü beyan etmesi gerekir.

Kaliteli Tercüme Arayışı Sizi Okeanos’a Ulaştırır

EN 15038 Standartlarında Yeminli Tercüme Yapabilmek

Tercüme sektörüne özel belirlenen kalite standardı olan EN 15038 Tercüme Hizmetleri Kalite Standartları sertifikası Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketinin sahip olduğu ve düzenli denetimlere tabi olarak her yıl almayı yeniden hak kazandığı kalite sertifikasına sahiptir. Yeminli tercüme ve yeminli çeviri hizmetini de bu kalite standartları çerçevesinde yürüten Okeanos ayni zamanda yurt içi ve yurt dışı gelen tercüme taleplerinde de bu standartları uygulamaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme İle Kaliteden Fazlası

Kaliteden fazlasını müşterilerine sunmayı hedefleyen Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme sektörel gelişmeleri global bazda izleyen ve teknolojik gelişmeleri şeffaflık, ulaşım ve kullanım kolaylığı olarak müşterilerine sunmaya devam ediyor. Çinar kadar köklü olmayı ve teknolojinin her gün yenilenen hızlı değişimi ile sentezleyebilen Okeanos Uluslararsı Çeviri ve Yeminli Tercüme, kaliteli yeminli tercüme hizmetini uygun fiyat ve hız ile muhteşem üçlü olarak sağlıyor.

İstanbul Şişli’de iş dünyasının nabzını tutan ve geniş portföy ile birlikte geniş hizmet yelpazesi yönünde gelişim sağlayan Perpa Ticaret Merkezi ( Perpa )’ndeki ofisinde bireysel ve kurumsal tüm müşterilerine son teknololji proje takip sistemi ve müşteri odaklı yaklaşımı ile aranılan hizmeti sağlamaktadır.

Okeanos, İngilizce yemini tercüme, Arapça yeminli tercüme, Almanca yeminli tercüme ve diğer bütün dillerde yeminli tercüme taleplerinizde sizlere anında yanıt vermekte ve ihtiyaçlarınızın çözümünde hizmet vermektedir.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi, fiyat teklifi ve uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.