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Angelina Jolie’nin hayat verdiği Malefiz’in videosu yayınlandı

Malefiz Kötülüğün Gücü isimli sinema filmimin başrol oyuncularından Angelina Jolie ve filmde canlandırdığı karakter Malefiz’e özel bir video yayınlandı.

Angelina Jolie’nin hayat verdiği Malefiz’in videosu yayınlandı

Malefiz Kötülüğün Gücü isimli sinema filmimin başrol oyuncularından Angelina Jolie ve filmde canlandırdığı karakter Malefiz’e özel bir video yayınlandı.

24 Eylül 2019 Salı 15:17
Angelina Jolie’nin hayat verdiği Malefiz’in videosu yayınlandı

2014 senesinde uluslararası gişe başarısı yakalayan ve ikincisi çekilen Malefiz: Kötülüğün Gücü filminde, Malefiz ve vaftiz kızı Aurora, yaklaşan bir düğünün onları farklı yönlere çekmesi üzerine, olağandışı ittifaklarla, filmdeki yeni, karanlık güçlerle karmaşık aile bağlarını sorguluyor.

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Yıllar Malefiz ve Aurora'ya oldukça cömert davranmıştır. Acı ve intikam duyguları ile başlayan ve en sonunda sevgiye dönüşen ilişkileri, gittikçe kuvvetlenmiştir. Fakat insanlar ve perileri arasındaki kin ve öfke sürmektedir. Aurora’nın Prens Phillip’le evliliği, Ulstead krallığı ve komşu Moors’ta kutlamalar yapılmasına sebep olmuştur. Bu düğünün, bu farklı iki dünyayı birleştirmesi söz konusudur. Beklenmedik bir karşılaşma sonucu yeni ve güçlü bir ittifak oluşur. Malefiz ve Aurora kendini Savaş'ta muhalif taraflara ayrılmış şekilde bulurlar. Bu durum bağlılıklarını zorlar ve gerçekten aile olup olmadıklarını sorgulamak durumunda kalırlar.

Yakında vizyondaki yerini alacak olan Malefiz “Kötülüğün Gücü” filminin oyuncuları; Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville and Kraliçe Ingrith rolünde Michelle Pfeiffer. Filmin yönetmen koltuğunda ise; Joachim Rønning oturuyor.

Son Güncelleme: 24.09.2019 15:21
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