banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Kritik Uyarı! İstanbul’a kar geliyor!
Kritik Uyarı! İstanbul’a kar geliyor!
Çipli kimlik dağıtımı 2023'te tamamlanacak!
Çipli kimlik dağıtımı 2023'te tamamlanacak!
Bugün 21 Aralık… Yılın en uzun gecesi bu akşam yaşanacak!
21 Aralık’ta ülkemizde en uzun...
Spor toto süper lig maç özetleri
Spor toto süper lig maç...

En Eğlenceli Tatil İçin Kıbrıs Otellerini İnceleyin!

Deniz, kum ve güneşin vazgeçilmez noktası olan Akdeniz, her yıl özellikle Kıbrıs ile milyonlarca turist konuk ediyor. Kıbrıs otelleri ve sundukları ultra herşey dahil hizmet seçenekleri gerçekten mükemmel. Özellikle casino eğlenceleri ile pek çok insanında vazgeçilmezi oluyor. Peki, Kıbrıs otelleri arasından nasıl seçim yapmalı? Kıbrıs’ta nerelere gitmeli? Kıbrıs otelini hangi siteden seçmeli? İşte size Akdeniz’in en güzel adası için birkaç tavsiye…

En Eğlenceli Tatil İçin Kıbrıs Otellerini İnceleyin!

Deniz, kum ve güneşin vazgeçilmez noktası olan Akdeniz, her yıl özellikle Kıbrıs ile milyonlarca turist konuk ediyor. Kıbrıs otelleri ve sundukları ultra herşey dahil hizmet seçenekleri gerçekten mükemmel. Özellikle casino eğlenceleri ile pek çok insanında vazgeçilmezi oluyor. Peki, Kıbrıs otelleri arasından nasıl seçim yapmalı? Kıbrıs’ta nerelere gitmeli? Kıbrıs otelini hangi siteden seçmeli? İşte size Akdeniz’in en güzel adası için birkaç tavsiye…

17 Aralık 2017 Pazar 09:24
En Eğlenceli Tatil İçin Kıbrıs Otellerini İnceleyin!

Kıbrıs gibi eşi benzeri olmayan, denizinin güzelliği ve lükste sınır tanımayan otelleri ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti konuk eden ülkeye gitmek isteyenler arasındaysanız, muhteşem bir tatil geçirebileceğinizi bilmelisiniz. Çünkü Kıbrıs tatili demek en keyifli olanı satın almak demektir. Lüks Kıbrıs otelleri arasında yer alan Nuhun Gemisi Kıbrıs geniş bir alana kurulu olan, bayram ya da yılbaşı dönemlerinden en ünlü sanatçıları konuk eden, aradığınız her şeyin bir arada olduğu eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel Spa, Ercan Havalimanı'na 65 km ve şehir merkezine 42 km uzaklıkta yer alıyor. Ulaşımı hem kolay hem de gerçekten Bafra’nın en güzel sahillerinden birinde konumlanmış. 600 metre sahili var. İskelesi var ve özellikle plaj partileri ve düzenledikleri diğer animasyonları, eğlenceleri ile oldukça iddialılar. Zaten bunu yaşadığınız zaman görebilirsiniz. English Pub, Güverte Bar, Aqua Bar, A’ La Carte restoran, spa, hamam, masaj hizmetleri ve daha fazlası Nuhun Gemisi’nde seçimlerinizi bekliyor olacak. Bu yıl siz de tercihinizi bu otelden yana yapmak isterseniz erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Çünkü tatilcilerin en sevdiği şey tabi ki erken rezervasyon dönemidir. En lüks otelde yerinizi en uygun fiyat seçenekleri ile ayırtabilirsiniz. Kolay ödeme fırsatları ile tatilinizi hemen satın alabilirsiniz. Yeter ki tatil tarihlerinizi önceden belirleyin. Bu en önemli detay. Aslında erken rezervasyon iptal sigortası da var ama yerinizde olsam, böyle bir imkanınız varsa tatil tarihimi bile değiştirmez, yerimi şimdiden ayırtırdım. Emin olun oldukça uygun fiyata lüks bir tatil geçirebilirsiniz.

Peki, Kıbrıs tatilinizi nereden alacaksınız? https://www.gezinomi.com/ Nuhun Gemisi Kıbrıs tatilinizi satın alabileceğiniz en güvenilir siteler arasında. Peşin fiyatına 9 taksit var, kolay ödeme imkanları var ve tabi ki en konforlu tatil için aradığınız tüm özellikleri bulabileceğiniz imkanlar var. Sizi bekleyen fırsatlara da özellikle göz atın çünkü üye olunca daha da indirim uygulanıyor. Yani bir tatilcinin neye ihtiyacı varsa hepsi karşınıza çıkacak. Bu yılın en özel tatil planını yapmak, adanın tüm güzelliklerini keşfetmek için hazır olun. Kıbrıs gezilecek yerler listenize; Bellapais Manastırı, St. Hilarion Kalesi, Girne Kalesi ve Bufavento Kalesi, Boğaz Şehitliği, Karaoğlanoğlu Şehitliği, Çıkarma Anıtı, Mavi Köşk, Mucize Türk Tankı, Lala Mustafa Paşa Camii ve daha fazlasını eklemelisiniz.

Son Güncelleme: 18.12.2017 09:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MÜZİKAL TUTKUNLARI “TAHİR ile ZÜHRE”NİN TANITIM KONSERİNİ KAÇIRMAYIN!
MÜZİKAL TUTKUNLARI “TAHİR ile ZÜHRE”NİN TANITIM KONSERİNİ KAÇIRMAYIN!
GÜNAY KARACAOĞLU’NUN TEK KİŞİLİK ÖDÜLLÜ PERFORMANSI “AŞKÖLSÜN” 9 ARALIK’TA BABA SAHNE’DE!
GÜNAY KARACAOĞLU’NUN TEK KİŞİLİK ÖDÜLLÜ PERFORMANSI “AŞKÖLSÜN” 9 ARALIK’TA BABA SAHNE’DE!
Merve Boluğur Ve Murat Dalkılıç Evleri Tamamen Ayırdı! Murat Dalkılıç Kimdir?
Merve Boluğur Ve Murat Dalkılıç Evleri Tamamen Ayırdı! Murat Dalkılıç Kimdir?

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim