En Eğlenceli Tatil İçin Kıbrıs Otellerini İnceleyin!

Kıbrıs gibi eşi benzeri olmayan, denizinin güzelliği ve lükste sınır tanımayan otelleri ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti konuk eden ülkeye gitmek isteyenler arasındaysanız, muhteşem bir tatil geçirebileceğinizi bilmelisiniz. Çünkü Kıbrıs tatili demek en keyifli olanı satın almak demektir. Lüks Kıbrıs otelleri arasında yer alan Nuhun Gemisi Kıbrıs geniş bir alana kurulu olan, bayram ya da yılbaşı dönemlerinden en ünlü sanatçıları konuk eden, aradığınız her şeyin bir arada olduğu eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel Spa, Ercan Havalimanı'na 65 km ve şehir merkezine 42 km uzaklıkta yer alıyor. Ulaşımı hem kolay hem de gerçekten Bafra’nın en güzel sahillerinden birinde konumlanmış. 600 metre sahili var. İskelesi var ve özellikle plaj partileri ve düzenledikleri diğer animasyonları, eğlenceleri ile oldukça iddialılar. Zaten bunu yaşadığınız zaman görebilirsiniz. English Pub, Güverte Bar, Aqua Bar, A’ La Carte restoran, spa, hamam, masaj hizmetleri ve daha fazlası Nuhun Gemisi’nde seçimlerinizi bekliyor olacak. Bu yıl siz de tercihinizi bu otelden yana yapmak isterseniz erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Çünkü tatilcilerin en sevdiği şey tabi ki erken rezervasyon dönemidir. En lüks otelde yerinizi en uygun fiyat seçenekleri ile ayırtabilirsiniz. Kolay ödeme fırsatları ile tatilinizi hemen satın alabilirsiniz. Yeter ki tatil tarihlerinizi önceden belirleyin. Bu en önemli detay. Aslında erken rezervasyon iptal sigortası da var ama yerinizde olsam, böyle bir imkanınız varsa tatil tarihimi bile değiştirmez, yerimi şimdiden ayırtırdım. Emin olun oldukça uygun fiyata lüks bir tatil geçirebilirsiniz.

Peki, Kıbrıs tatilinizi nereden alacaksınız? https://www.gezinomi.com/ Nuhun Gemisi Kıbrıs tatilinizi satın alabileceğiniz en güvenilir siteler arasında. Peşin fiyatına 9 taksit var, kolay ödeme imkanları var ve tabi ki en konforlu tatil için aradığınız tüm özellikleri bulabileceğiniz imkanlar var. Sizi bekleyen fırsatlara da özellikle göz atın çünkü üye olunca daha da indirim uygulanıyor. Yani bir tatilcinin neye ihtiyacı varsa hepsi karşınıza çıkacak. Bu yılın en özel tatil planını yapmak, adanın tüm güzelliklerini keşfetmek için hazır olun. Kıbrıs gezilecek yerler listenize; Bellapais Manastırı, St. Hilarion Kalesi, Girne Kalesi ve Bufavento Kalesi, Boğaz Şehitliği, Karaoğlanoğlu Şehitliği, Çıkarma Anıtı, Mavi Köşk, Mucize Türk Tankı, Lala Mustafa Paşa Camii ve daha fazlasını eklemelisiniz.