İZAFİYET TEORİSİ NEDİR ?

Albert Einstein’ın ortaya attığı bu teori esas olaral fiziksel olayları açıklayan bir teoridir, kuantum teorisi gibi yirmibirinci yüzyılda fizik alanında çok büyük ve önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Kainatın merkezi dünyanın ise sabit olduğu fikri önemini yitirdiğinde peki ya sabit ne? Sorusunu karşımıza çıkarmıştır. İzafiyet teorisine göre sabit olan bir şey yoktur. Uzay boşluğunda hareket eden bir uzay aracının astronotu herhangi bir hareket tesiri hissetmediği için hareket etmediğini idda etmesi, onun yanından geçen motoru durdurulmuş bir uzay aracının astronotunun aynı iddada bulunmasından farkız değildir. Yani her ikisinin de biz hareketsiziz iddası doğru değildir.

ÖZEL İZAFİYET TEORİSİ

Einstein’ın 1905 yılında ortaya attığı, günümüzde “özel izafiyet teorisi” olarak adlandırılan teori. Bu sanki birbirine zıt düşen iki esasa dayanmaktaydı:

1-) İzafiyet prensibi olarak bilinen düzgün hareketin izafi olması;

2-) Düzgün harekette ışığın hızı her doğrultuda aynı olması.

Bu her iki postülat Michelson-Morley tarafından yapılan deneylerde ve diğerlerindede gözlemlenmiştir. Buna göre ışığın kaynağından uzaklaşan yada kaynağa yaklaşan için, kaynağa doğru koşanın her ne kadar daha yüksek bir ışık hızı beklensede ikiside aynıdır. Buna göre ışığa yaklaşmak için hareket eden bir kimseden, ışık kendi sabit hızı ile kaçacaktır. Sonuç olarak hiçbir cisim ışıktan daha hızlı hareket edemez.

Bu tezlerden yola çıkarak Einstein, ilk önce iki olayında aynı zamanda meydana geldiğini ele alalım: uzayın derinliklerindeki bir uzay gemisinde tam ortada durup her iki uca aynı zamanda ulaşacak bir ışık gönderelim. Uzay gemisi ile aynı yönde hareket eden bir başka uzay gemisinde bulunan kimse, bunun böyle olmadığını iddia edecektir.

Çünkü ona göre uzay aracının ön kısmına ışık daha çabuk erişecektir. Buna göre sonucunda farklı yerlerde aynı zamanda olma, mutlak değil tamamen gözlemciye göre izafidir.

İzafiyet teorisinin de tuhaf görülen sonuçları vardır buna örnek vericek olursak, hareket eden cisimlerde sathın yavaşlamasıdır. Hareket eden cisimler etmeyenlere daha ağır gelecektir hepimizinde duyuğu yada gördüğü E= mc2 formülü burada karşımıza çıkıyor bu formül bize enerjinin kütle ile ışık hızının karesinin çarpımına eşit olduğunu söyler. Düşük hızlarda (20.000 km/saat bir düşük hız sayılmaktadır) izafiyet teorisinin tesirlerine göre çok çok düşük bir hızdır.

Ancak ışık hızına yakın hızlarda (300.000 km/saniye) bu etkiler çok büyüktür. Einstein’a göre düzgün hareketin uzay-zaman ölçümü, daha önce bağımsız olarak Lorentz tarafından çıkarılan bir dönüşümle ilgilidir. Lorentz dönüşümünü, Einstein’ın iki postülatından bağımsız olarak ortaya koymuştur. Lorentz dönüşümünde, uzay ve zaman birbirine bağlanmıştır. 1907’de Einstein’ın matematik hocası H. Minkowski, Lorentz dönüşümünün matematik formuna sahip olduğunu göstermiştir.

Bu ise, Einstein’ın teorisinin dört boyutlu uzay-zaman cinsinden ifade edilebileceğini açığa çıkarmıştır. Gerçekte, zamanın dördüncü boyut olarak alınması oldukça eskidir. Çünkü bir hareketin belirtilmesinde uzay koordinatları yanında zamanın da verilmesi gerekir. Newton’un teorisine göre zaman bütün gözlemcilere göre mutlak bir büyüklüktür.